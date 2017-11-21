Снегоходы BRP будут отличным вариантом для эксплуатации в российских условиях. Модели обладают высокой надежностью, способностью передвигаться по рыхлому снегу и работают при сильных морозах, что делает их очень популярными у отечественных потребителей. Производством техники BRP занимается легендарный канадский концерн Bombardier Recreational Product («Бомбардье»), входящий в число лидеров по выпуску снегоходов. Для продукции марки свойственно превосходное качество, комфорт и передовые характеристики.
Модель BRP Ski-Doo Skandic WT 600 – классический снегоход с доступной стоимостью и удобным управлением. Техника подойдет для использования на открытых территориях или в лесной зоне. Машина без проблем преодолевает снег большой высоты и разной консистенции благодаря специально отрегулированной подвеске, а комфортное сиденье и спинка обеспечивают комфорт передвижения в любой ситуации. Второе сиденье при необходимости можно демонтировать. Благодаря высокопроизводительному агрегату снегоход способен справляться с задачами повышенной сложности и тащить сани с большим грузом.
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BRP Ski-Doo Skandic WT 600 обладает выверенной развесовкой, что в купе с небольшим весом делает его легкоуправляемым и маневренным. Дизайн модели выполнен в привычном для бренда Бомбардье виде (плавные линии, обтекаемый корпус). У снегохода есть все для комфортной дороги:
- металлическая рулевая колонка с прорезиненными накладками для удобного обхвата;
- высокое ветровое стекло с отличной обзорностью и защитой от сильного ветра и снега. Стекло выдерживает удары веток и имеет высокую прочность;
- фаркоп крючкового типа, снабженный фиксатором, позволяет перевозить грузы большой массы;
- подогрев ручек;
- удобное модульное сиденье, дополненное багажным отделением;
- зеркала заднего вида;
- необходимые приборы и индикаторы.
Модификации
- BRP Ski-Doo Skandic WT 600 является базовым вариантом серии. Аппарат доступен с 2 вариантами передней подвески – телескопической и рычажной. Базовая версия оснащается телескопической подвеской, которая идеально подходит для использования снегохода как «рабочей лошадки». BRP Ski-Doo Skandic WT 600 имеет лучшую проходимость среди моделей серии и идеально подойдет для использования в российских лесах.
- BRP Ski-Doo Skandic WT 600 SUV комплектуется рычажной подвеской, которая применяется на большинстве современных снегоходов. Данный вариант имеет лучшую управляемость. Рычажная подвеска делает движение более мягким. Однако конструктивные особенности приводят к тому, что за нее периодически зацепляются различные предметы, пеньки и ветки. В этом плане она уступает более простой телескопической подвеске.
- BRP Ski-Doo Skandic WT 600 H.O. E-TEC – модификация с модернизированным двигателем E-TEC.
- BRP Ski-Doo Skandic WT ACE имеет модифицированную конструкцию и доработанный мотор модели Rotax 600 АСЕ 4ТЕС ACE 600. Снегоход отлично подходит для использования при экстремально низких температурах.
- BRP Ski-Doo Skandic SWT 600 – один из лучших снегоходов своего класса. Основные отличия в сравнении с базовой версией заключаются в наличии продвинутых амортизаторов, универсальной подвески, нового двигателя и увеличенной гусеницы. Подобные новшества делают модель еще более мощной, проходимой и устойчивой при сохранении экономичности на высоком уровне.
В базовую комплектацию входят следующие опции:
- пассажирское сиденье со спинкой;
- электростартер;
- указатель уровня топлива;
- подогрев ручек;
- спидометр;
- зеркало заднего вида;
- фаркоп;
- тахометр (опционально).
Серия BRP Ski-Doo Skandic WT 600 является классикой в сегменте снегоходной техники. Доступный, простой и надежный снегоход станет отличным помощником в таежном лесу или на открытых полях с глубоким снегом.
Технические характеристики
Габаритные размеры:
- длина – 3236 мм;
- ширина – 1076 мм;
- высота – 1330 мм;
- расстояние между лыжами – 985 мм.
Размеры гусеницы:
- длина – 3960 мм;
- ширина – 508 мм;
- высота грунтозацепов – 31,8 мм.
Сухой вес техники составляет 296 кг. Количество мест – 2.
Характеристики элементов:
1. Трансмиссия:
- реверс – присутствует (Synchromesh 2-N-R);
- пониженная передача – присутствует;
- тормозная система – гидравлическая.
2. Подвеска:
- ход передней подвески – 200 мм;
- ход задней подвески – 290 мм;
- материал рамы – сталь;
- материал полозьев лыж – пластик.
Двигатель
BRP Ski-Doo Skandic WT 600 комплектуется 2-тактным бензиновым мотором с воздушным охлаждением, позволяющим выдерживать повышенные нагрузки. Двигатель отличается небольшим весом и высокой топливной экономичностью. Благодаря воздушному охлаждению эксплуатировать снегоход можно даже на льду, поскольку радиаторная система с охлаждающей жидкостью, требующая наличие снега, отсутствует. Две карбюраторные системы эффективно дозируют смесь, а охлаждение выполняется встречным воздушным потоком и вентилятором.
За счет электростартера запуск мотора осуществляется предельно просто даже при минусовой температуре. Силовая установка имеет большой запас крутящего момента, что позволяет снегоходу преодолевать самые сложные участки пути.
Характеристики мотора:
- рабочий объем – 597 куб.см;
- номинальная мощность – 90 л.с.;
- количество цилиндров – 2.
Емкость топливного бака составляет 42 л, что позволяет проезжать без дозаправки более 200 км. Масляный бак вмещает 2,5 л.
Цена
Стоимость нового снегохода серии BRP Ski-Doo Skandic WT 600 (улучшенные модификации) начинается от 799900 рублей.
Подержанных вариантов предлагается довольно много. Средняя стоимость:
- BRP Ski-Doo Skandic WT 600 (2006-2008 год) – 320000-480000 рублей;
- BRP Ski-Doo Skandic WT 600 H.O. E-TEC (2011-2013 год) – 630000-790000 рублей;
- BRP Ski-Doo Skandic WT 600 Ace (2011-2013 год) – 670000-810000 рублей.
Отзывы владельцев
- Олег_76: Классический BRP Ski-Doo Skandic WT 600 – недорогая и быстрая машина. Понравилось, что снегоход одинаково хорош как на отдыхе, так и на работе. При этом потребляет аппарат сравнительно немного (примерно 18-22 л/100 км). Ранее эксплуатировал Тайгу. При худших параметрах расход был примерно таким же. В BRP Ski-Doo Skandic WT 600 нравится абсолютно все: интересный дизайн, проходимость, неубиваемая подвеска, хорошая тяга и скорость. Снегоход очень устойчивый и мягкий независимо от условий. Пока данная модель полностью устраивает (владею 4 года).
- Снегоэксперт: Эксплуатирую BRP Ski-Doo Skandic WT 600 почти 5 лет. За это время совершил несколько сложнейших поездок по тундре, и везде снегоход был на высоте. По габаритам техника не самая маленькая, но за счет продуманной конструкции и специальных хитростей при езде удавалось проезжать в любых местах. Защита днища и бампера помогала избежать поломок. Эластичность и топливная экономичность двигателя отдельная тема. В этом плане с моделью BRP Ski-Doo Skandic WT 600 мало кто сравнится. Машина пролезала абсолютно везде (вероятно, помогало еще и наличие пониженной передачи). Минусы наблюдались лишь в морозы: свист роликов, вибрации и поскрипывание в подвеске.
- Китаев: BRP Ski-Doo Skandic WT 600 E-TEC – невероятно надежный аппарат. Средняя протяженность поездки у меня составляла 150-170 км. Качество сборки и материалов у снегохода превосходное. Ничего не гремит, не стучит, не царапает. С начала эксплуатации заметил только одну проблему – немного подтекало масло через пробку бака. После установки резинки, решил ее. Сравнивать с Ямахой даже нет смысла (подобных моделей у нее просто нет). Единственный конкурент – BRP Lynx Yeti (тот же бренд). Для леса Ski-Doo Skandic WT 600 E-TEC является лучшим вариантом.
- Мурманчанин: BRP Ski-Doo Skandic WT 600 Ace – мечта охотника. За 2,5 года наездил на нем почти 3500 км. Поломки конечно были. После 1000 км начала барахлить коробка, появился непонятный стук. Пришлось вести в сервис. Также в конце второго года пришлось поменять предохранитель вентилятора и фару. В остальном аппарат очень надежный. В управлении он удобен всегда (трасса, лес, глубокий снег). При этом экономичность и малый уровень шума сохраняются независимо от скоростного режима и условий. BRP Ski-Doo Skandic WT 600 Ace на голову выше любой отечественной техники. Главный недостаток снегохода – слишком большая стоимость.